В ночь на Страстную Пятницу в Иерусалиме более 500 верующих Украинской Православной Церкви, присоединившись к миссии "Дорогой Господа в молитве за Украину", пройдут крестным ходом Дорогой Скорби (Via Dolorosa) - последним путем Господа Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, паломников будет сопровождать икона "Собор новомучеников украинской земли", которую накануне в Киево-Печерской лавре освятил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Паломники из Украины, в канун Пасхи, уже не первый год идут с молитвами, повторяя последний путь Иисуса Христа, однако в этом году крестный ход будет не совсем обычным. На Святую землю ступят верующие, которые пострадали от захватов православных храмов. У каждого из них своя история отчаяния, боли и надежды.

Ход начинается с Гефсимании, зайдет в Львиные ворота Старого города и пройдет по Виа Долороза. Паломники идут последним путем Господа Иисуса Христа с молитвой и уверенностью в том, что Покров Пресвятой Богородицы и милосердие Господа будут над родной землей. Сотни паломников несут иконы священномученика Владимира (Богоявленского), столетие мученической кончины которого вспоминает Православная Церковь в этом году.

Первыми в Крестном ходе идут представители захваченных храмов УПЦ, которых делегировали общины. Они пронесут пути Господа копии храмовых икон, из церквей, которые сейчас у них отняты.

"В 2014 году раскольники захватили наш храм: пришли с милицией, порезали замки и поставили свои, - рассказывает житель села Угринов Волынской области Денис Сапожник.– У нас был старинный храм, которому более 200 лет. Да, в селе была община Киевского Патриархата, но они ездили на богослужения в соседнее село. На территории храма еще стоит церковный дом, где живет наш священник с двумя детьми, но и этот дом у него пытаются отсудить и выселить священника. Село разделилось на два противоборствующих лагеря: родные поссорились, брат с сестрой, и положение очень сложное. Сейчас в церковном доме наша громада оборудовала комнату, где проводятся богослужения и даже те люди, которые в 2014 году отошли, сейчас ходят молиться не в храм, а в нашу комнату к батюшке".

"Когда 4 года назад пошла волна захвата храмов, одна часть нашей общины захотела, чтобы богослужения проводились на украинском, а другая была против изменений, - вспоминает житель села Белогородка Ровенской области Владимир Пчоловский. – В селе прошел такой себе референдум, подсчитали голоса и голосов КП было больше. Что интересно: голосов то у них сначала набралось много, а сейчас в храм КП на воскресные богослужения приходит 5-12 человек. Где же делись все те люди, кто голосовал за переход? А нам пришлось уйти из нашего храма. Первое время службы проводились в обычном жилом доме одной из наших прихожанок. Так было около года. Потом мы начали заливать фундамент под новый храм и за это время его построили и службы там проходят уже второй год. Наши прихожане построили все с нуля. Теперь к нам никто не сможет предъявить никаких претензий, ведь земля под новым храмом – собственность одного из наших прихожан. Хотя поначалу нам угрожали, мол будут срывать службы, но это были пустые слова".

"Обычно приезжают ребята в балаклавах, раскидывают шатер с надписью: "Правый сектор", раскладывают свою литературу, газеты. У нас же как обычно – меньшинство, оно всегда активнее, наглее большинства. Кроме того, должна быть поддержка местных советов, чтобы было за что зацепиться", - отмечает Василий Бойко, который неоднократно становился на защиту православных храмов в Тернопольской области.

Как сообщала "Страна", стало известно, как Порошенко будет поздравлять украинцев с Пасхой

Ранее в Ровенской области сторонники Киевского патриархата при помощи добробатовцев захватили храм.

Также под Одессой вандалы осквернили храм Украинской православной церкви.