В четверг, 5 апреля, в Стамбуле в больнице "Таксим" произошел пожар, который охватил несколько этажей многоэтажного здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: twitter.com/

Пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания. Сейчас на месте работают пожарные. Над зданием поднялся огромный столб черного дыма, который виден из отдаленных районов города, пишет Hurriyet. Также сообщают о звуке взрыва.

Фото: twitter.com/

Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности. На место пожара направили большое количество пожарных из других районов города. Туда отправился начальник службы охраны здоровья Стамбула.

Фото: twitter.com

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde çıkan yangından ilk görüntüler... pic.twitter.com/kpGL7yC190 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 апреля 2018 г.

Видео: twitter.com/

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