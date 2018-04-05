Появились фото и видео пожара в многоэтажной больнице в центре Стамбула
В четверг, 5 апреля, в Стамбуле в больнице "Таксим" произошел пожар, который охватил несколько этажей многоэтажного здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: twitter.com/
Пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания. Сейчас на месте работают пожарные. Над зданием поднялся огромный столб черного дыма, который виден из отдаленных районов города, пишет Hurriyet. Также сообщают о звуке взрыва.
Фото: twitter.com/
Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности. На место пожара направили большое количество пожарных из других районов города. Туда отправился начальник службы охраны здоровья Стамбула.
Фото: twitter.com
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde çıkan yangından ilk görüntüler... pic.twitter.com/kpGL7yC190— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 апреля 2018 г.
Видео: twitter.com/
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