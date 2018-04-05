Администрация социальной сети Facebook занимается сканированием личных сообщений пользователей в своем Messenger. Они проверяются на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

Об этом сообщила представитель Facebook Messenger сообщила Bloomberg.

"Например, в мессенджере (Facebook Messenger - Прим.Ред.), когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей", - цитирует ее слова агентство.

Также Facebook Messenger занимается сканированием пересылаемых пользователями ссылок для проверки их на вирусы.

"Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", - добавила представительница компании. Как отмечает Bloomberg, Facebook сканирует также и тексты сообщений. Весь контент должен соответствовать стандартам сообщества, сказала представительница компании.

В Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы. Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Vox рассказал, что однажды Facebook Messenger зафиксировал распространение "сенсационных сообщений" в Мьянме, связанных с этническими чистками, которые были направлены на разжигание насилия с обеих сторон.

По словам Цукерберга, ясно, что в таких случаях соцсеть используют для "разжигания насилия в реальности". Такие сообщения были выявлены и заблокированы.

В марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей. Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

Как сообщала "Страна", Facebook ограничит доступ сторонних компаний к информации о пользователях. Кроме того, по слухам, Facebook планирует перестать предоставлять анонимизированные данные со своей платформы, которые позволяют компаниям оценить успешность своих рекламных стратегий.

Отметим, что Facebook изменит настройки приватности пользователей из-за скандала с Cambridge Analytica.