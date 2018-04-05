Министерство внутренних дел готовится запустить службу экстренной помощи "112" в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"112 – это общеевропейская часть службы экстренной помощи, которая работает по единому номеру. Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить", - сказала Ковальчук.

По ее словам, создание службы требует комплексного подхода, в частности коммунальных служб, и Нацполиции, и ГСЧС, и Министерства здравоохранения.

"Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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