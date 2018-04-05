Министерство образования и науки Украины намерено завершить подготовку проекта закона "Об общем среднем образовании" с учетом рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) до конца апреля, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Мы рассчитывали, что сможем сделать это в апреле (рассмотреть на заседании Кабинета министров – Прим. ред), и в соответствии с этим ожиданием опубликовали нашу "дорожную карту" по имплементации ст. 7 закона "Об образовании", - сказала Гриневич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.

Однако из-за отказа венгерской стороны принимать участие в консультациях процесс имплементации "дорожной карты" и подготовки документов несколько затянулся.

"Проект закона "Об общем среднем образовании" в целом, так как он имеет множество статей, почти готов", - отметила министр.

На данный момент его положения обсуждаются с рядом заинтересованных лиц, идет процесс поиска консенсуса для дальнейшего принятия в парламенте.

"Я надеюсь, что мы сможем в конце апреля опубликовать тот текст, который будет выноситься на Кабмин, у нас на сайте", - подчеркнула Гриневич.

Вместе с тем, по ее словам, министерство будет вынуждено сообщить о тех, кто отказался принимать участие в обсуждении проекта.

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