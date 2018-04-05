Накануне состоялось первое тренировочное занятие национальной сборной команды Украины в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира.

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В, в котором примет участие украинская сборная, состоится на льду "Жальгирис Арены" в Каунасе (Литва) с 22 по 28 апреля, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

С 5 по 6 и с 10 по 14 апреля команда Александра Савицкого будет проводить двухразовые тренировочные занятия продолжительностью по 75 минут каждое на льду арены "Терминал". 7 и 9 апреля у команды будет по одному занятию, а на 8 апреля запланирован выходной день.

15 апреля сборная вылетит в Будапешт, где проведет две контрольные встречи против национальных команд Польши и Венгрии.

Учебно-тренировочный сбор начали 25 хоккеистов. Еще ряд игроков присоединится к команде уже во время подготовки.

В частности, 6 апреля к команде присоединятся лидеры атак румынского клуба "Прогим" с Георгені Никита Буценко и Дмитрий Нименко. А после завершения финальной серии чемпионата Беларуси команду Александра Савицкого усилит форвард минской "Юности" Андрей Михнов.

Также есть договоренность о приезде в команду защитника клуба "Lethbridge Ураганы" Игоря Мережко, который сейчас выступает во втором раунде плей-офф Западной хоккейной лиги. На учебно-тренировочном сборе находятся 25 спортсменов:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Виталий Власенко (ХК "Кременчуг"), Сергей Гайдученко (без клуба).

Защитники: Денис Петрухно ("Металлург" Нк., ВХЛ, Россия), Владимир Романенко ("Дунаря", Румыния), Кирилл Жовнир, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко, Станислав Ордынский (все – "Донбасс"), Всеволод Толстушко (ХК "Кременчуг"), Кирилл Катрич, Андрей Татаренко (оба – без клуба)

Нападающие: Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба – "Прешов", Словакия), Дмитрий Щербаков ("Автоматика", Польша), Виталий Лялька, Иван Савченко, Виктор Захаров, Андрей Денискин (все – "Донбасс"), Сергей Карпенко, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко (все – ХК "Кременчуг"), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Шамиль Рамазанов (без клуба) Главный тренер: Александр Савицкий.

Ранее сообщалось, что ХК "Донбасс" в третий раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею.

Еще мы писали, как в Киеве показали болельщикам главный трофей чемпионата Украины по хоккею.