Курс НБУ на 6 апреля. Доллар дешевеет перед длинными выходными
Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на пятницу, 6 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 20 коп. и составил 26,06 грн.
Курс евро подешевел на 29 коп. - до 31,95 грн.
Российский рубль также немного упал в цене - 0,452 грн.
Напомним, что в Страстную неделю начала дорожать криптовалюта.
Также мы рассказывали, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.
Отныне регулятор будет регулировать валютный курс не только с помощью валютного аукциона, но и еще трех инструментов. Речь идет об интервенции по единому курсу, запросе относительно наилучшего курса, а также адресной интервенции.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!