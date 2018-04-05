Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на пятницу, 6 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 20 коп. и составил 26,06 грн.

Курс евро подешевел на 29 коп. - до 31,95 грн.

Российский рубль также немного упал в цене - 0,452 грн.

Напомним, что в Страстную неделю начала дорожать криптовалюта.

Также мы рассказывали, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.

Отныне регулятор будет регулировать валютный курс не только с помощью валютного аукциона, но и еще трех инструментов. Речь идет об интервенции по единому курсу, запросе относительно наилучшего курса, а также адресной интервенции.