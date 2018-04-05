Министр молодежи и спорта Игорь Жданов назвал перенос из Киева в Скопье чемпионата Европы по спортивной борьбе - "местью Украины за бойкот международных соревнований в России".

Об этом он написал в своем Facebook.

"...Такое неожиданное решение (о переносе чемпионата Европы среди кадетов из Киева — Прим.Ред.) Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России", - заявил Жданов.

Он отметил, что заявленные причины переноса соревнований — "опасения, что Министерство молодежи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских наций” и “невозможность предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран" - неправда.

Жданов заявил, что Украина не получала никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы среди кадетов по борьбе. И подготовка к соревнованиям шла по ранее наработанному плану.

В частности, отметил министр, 5 марта в администрации Президента Украины состоялась встреча с делегацией UWW, которая затем также встретилась с вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко.

“На всех встречах высокого уровня руководству UWW отмечалось, что во время подготовки к соревнованиям правительством будут созданы условия, гарантирующие безопасность и уважение к каждому спортсмену в полном соответствии с международными правилами и действующим законодательством Украины. Однако отдельно было отмечено, что спортсмены, которые незаконно находились на оккупированных территориях Украины — в Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к соревнованиям допущены не будут”, - отметил Жданов.

Министр также обнародовал переписку с президентом федерации борьбы Нанадом Лаловичем по подготовке соревнований и обеспечения безопасности.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Как сообщала "Страна", бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020. Также он высказал опасения, что из-за пропуска континентального первенства команда Украины может не попасть на чемпионат мира.

Отметим, что олимпийская чемпионка из Украины не согласна с запретом выступать на соревнованиях в России.