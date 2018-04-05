Официальные власти Дании могут отказаться от поездки на чемпионат мира 2018 года в Россию. Об этом сообщает DR Nyheder.

Члены датской королевской семьи готовы пропустить мировое футбольное первенство, по примеру Великобритании и Исландии, которые ранее уже отказались ехать на Мундиаль.

Бойкот Дании, как и других стран, связан с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", - отметил представитель Министерства иностранных дел Дании Майкл Аастрап.

Как сообщала "Страна", Борис Джонсон подтвердил, что сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018.

Также мы писали о том, что Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России.