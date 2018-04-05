В Киеве на 2,5 дня частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через Днепр. Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор".

По ее данным, движение будет ограничено с 22:00 6 апреля в 15:00 9 апреля во направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Причина - выполнение ремонта деформационного шва.

Фото: facebook.com/pg/kievavtodor/

Как сообщала "Страна", ранее в Киевавтодоре объяснили, почему от Воздухофлотского моста отваливаются куски бетона.

Мы писали, чем посыпали киевские дороги зимой и опасно ли это для людей. Ранее много шуму в соцсетях наделало сообщение главы общественного совета при Минприроды Светланы Берзиной - о том, каким ядом посыпают в Киеве дороги в снегопады.

Накануне, 4 апреля, в Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за фонтана воды, бьющего на тротуаре.