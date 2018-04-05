Верховная Рада предусмотрела возможность продолжать службу военнослужащими, которые решением военно-врачебных комиссий признаны непригодными для военной службы по состоянию здоровья.

За принятие соответствующего законопроекта №6052 в целом проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226, сообщают Украинские новости.

Согласно пояснительной записке, боевой опыт, морально-деловые качества, мотивация таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на военных должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Документом также предусмотрено повышение предельного возраста (до 30 лет) принятия граждан (в том числе военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период) на службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений вузов, в том числе тех, которые осуществляют подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава.

Кроме того, предусматривается, что для военнослужащих, которые откомандированы в государственные органы, предприятия и коммунальные учебные заведения, сохраняется продовольственное обеспечение, гарантии и льготы, которые предоставляются из госбюджета.

Напомним, сегодня в Украине переименовали всем известное армейское ВДВ.

Также отметим, что после объявления "Пасхального перемирия" в зоне АТО погиб боец ВСУ.