Националисты возмущены, что пасхи в Украине многие называют куличами. В частности, лидер националистов из С14 Шевченко Евгений Карась призвал уничтожать рекламу и вывески, где употребляется слово "кулич".

"Есть в Киеве в публичном пространстве "куличи"? Реклама, бигборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению", - пишет он на странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"В столовой Верховной Рады Украины. Может, им нужны курсы по украинскому языку?", - подсказывают ему пользователи сети, выкладывая фото "куличей" из парламентской столовой.

Как сообщала "Страна", накануне праздника Нацполиция дала советы, как уберечь жилье от кражи на Пасху.