Генпрокуратура объявила новую "пидозру" Бубенчику, по которой он подпадает под амнистию
Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, по которому он подпадает под закон об амнистии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
"Сегодня, 5 апреля 2018 года, в департаменте специальных расследований ГПУ заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов об изменении ранее сообщенного подозрения", - написал Лысенко.
Бубенчику сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.
Таким образом, с него снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
Новое подозрение по ст. 348 и ст. 263 Уголовного кодекса подпадает под действие закона об "амнистии" участников "Революции достоинства", принятом Верховной Радой 21 февраля 2014 года.
Статься 115 Уголовного кодекса под действие этого закона не подпадала.
Напомним, в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".
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