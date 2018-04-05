Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, по которому он подпадает под закон об амнистии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Сегодня, 5 апреля 2018 года, в департаменте специальных расследований ГПУ заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов об изменении ранее сообщенного подозрения", - написал Лысенко.

Бубенчику сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Таким образом, с него снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Новое подозрение по ст. 348 и ст. 263 Уголовного кодекса подпадает под действие закона об "амнистии" участников "Революции достоинства", принятом Верховной Радой 21 февраля 2014 года.

Статься 115 Уголовного кодекса под действие этого закона не подпадала.

Напомним, в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

Ранее "Страна" анализировала, к каким последствиям приведет дело "майдановского стрелка" Бубенчика.