В четверг, 5 апреля в Генеральную прокуратуру Украины пришел подозреваемый в убийстве "беркутовцев" активист Евромайдана Иван Бубенчик.

Видео: facebook.com/UNNews

По данным следствия, утром 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3", повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки.

Как сообщала "Страна", прокуратура отозвала ходатайство о мере пресечения для стрелка Бубенчика, суд согласился.

Также мы писали, что второй подозреваемый по делу об убийстве "беркутовцев" скрывается в Польше.