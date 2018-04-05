64-летняя первая леди Франции Бриджит Макрон регулярно демонстрирует элегантные наряды и стройную фигуру, подтверждая, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Об этом сообщает Канал24.

Кроме роскошных платьев и пальто, Бриджит Макрон также отдает предпочтение драгоценностям. Это первая леди продемонстрировала во время визита во французский госпиталь Rouen, где она пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Фото: 24tv.ua

На встречу Бриджит прибыла в сопровождении своего мужа. В больнице в Нормандии президент Эммануэль Макрон представил план по предоставлению образовательных услуг и ухода за людьми, живущими с аутизмом.

Для выхода Бриджит Макрон выбрала черные приталенные брюки, белую рубашку и пиджак от бренда Balmain. Стильный образ первая леди дополнила туфлями на каблуках и драгоценными украшениями.

Кроме того, супруга главы государства засветила два золотых перстня с бриллиантом и изумрудом. Стоит отметить, что первая леди Франции выглядела роскошно.

Ранее "Страна" писала о том, что супругу президента Франции назвали "стильной штучкой" 2017 года.

Также мы сообщали, что супруга Макрона блеснула на публике в черных скини и ярком пиджаке за €1370.