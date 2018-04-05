В Хмельницкой области подросток забрался на зерновоз и получил удар током
На станции Славута в Хмельницкой области, подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона-зерновоза и получил электротравму и ожоги.
Об этом сообщается на железнодорожном информационном портале.
Школьника поразила током контактная сеть, но он остался жив. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение областной больницы.
Как отмечается, с начала года это первый случай травмирования подростка электротоком. В целом за это время на железной дороге травмировались семеро детей, двое из которых погибли.
Как сообщала "Страна", в Чернигове 11-летнего мальчика ударило электрическим током прямо в троллейбусе.
Ранее в Черниговской области 21-летний контрактник умер от удара током.
Также во Львовской области от удара током погибли два человека.
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