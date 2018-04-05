На станции Славута в Хмельницкой области, подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона-зерновоза и получил электротравму и ожоги.

Об этом сообщается на железнодорожном информационном портале.

Школьника поразила током контактная сеть, но он остался жив. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение областной больницы.

Как отмечается, с начала года это первый случай травмирования подростка электротоком. В целом за это время на железной дороге травмировались семеро детей, двое из которых погибли.

Как сообщала "Страна", в Чернигове 11-летнего мальчика ударило электрическим током прямо в троллейбусе.

Ранее в Черниговской области 21-летний контрактник умер от удара током.

Также во Львовской области от удара током погибли два человека.