Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен. Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

Так, что в феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии - соответственно 3 млрд грн и 111,5% (за счет погашения долга предыдущих периодов).

"К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии - 3,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины потратил на коммунальные услуги более 700 тысяч гривен.