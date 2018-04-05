Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупицонного бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование по уголовному производству против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передают Украинские новости.

Они являются подозреваемыми в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

По словам Кривенко, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.

После ознакомления дело будет передано в суд.

Как сообщала "Страна", суд разрешил сообщнику сына Авакова по делу о рюкзаках выезжать за границу. САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства, но суд ходатайство отклонил.

Ранее "Страна" сообщала, что суд снял с сына Авакова электронный браслет и вернул загранпаспорт.