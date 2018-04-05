Первая электронная виза (е-виза) для въезда с деловой или туристической целью в Украину была выдана в четверг, 5 апреля, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Система выдачи электронных виз работает - только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий", - написал Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Ранее МИД Украины сообщил о запуске с 4 апреля сервиса он-лайн оформления гражданам 46 государств е-виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.

Для оформления е-визы необходимо заполнить анкету онлайн, загрузить сканируемые копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу.

Как сообщала "Страна", В Украину по электронной визе могут въезжать граждане 46 стран, в том числе, Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Ранее в МИД заявили, что цена одноразовой электронной визы в Украину составит $65.