Филологи посоветовали председателю Верховной Рады Андрею Парубию изменить ударение в украинском слове "читання" (чтение).

Об этом спикер рассказал народным депутатам во время заседания Рады и добавил, что ели раньше он говорил чИтання, то теперь будет говорить правильно - читАння.

Ранее "Страна" уже замечала оговорки спикера, так Парубий попросил Запад "не признавать выборы президента Украины". "И мы будем призывать парламенты других стран мира встать на нашу позицию и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины", - заявил он, очевидно имея в виду выборы президента России.

Кроме того, "Страна" публиковала главные публичные оговорки президента Украины Петра Порошенко. Так, например, выступая на Дне Соборности, Порошенко заявил об "украинском оккупанте который топчет украинскую землю".

Также сообщалось, что Парубий попросил Луценко разобраться с делом Бубенчика.