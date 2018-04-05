Первого апреля над Кропивницким пронесся мощный ураган, который валил деревья, срывал с крыш шифер. По словам очевидцев, в воздухе летали даже кирпичи и металлический профиль, а часть города осталась без электроснабжения. Местные жители из-за стихии боялись выходить из своих домов. Об этом пишет издание "Утренний город".



В соцсетях появились десятки фото вырванных с корнем деревьев и разрушений, которые нанес сильный ветер.

Фото: ugorod.kr.ua

От стихии пострадали 62 населенных пункта.

В течение суток бойцы ГосЧС 50 раз привлекались к ликвидации чрезвычайных событий, которые вызвал сильный ветер на территории области. Речь идет о 29 случаях падения или угрозы падения деревьев и ветвей; 17 случаях необходимости закрепления элементов кровель жилых зданий и сооружений; по одному случаю оказания помощи по уборке стекла из балконной рамы, которое грозило падением, уборки деревянной электроопоры с проезжей части дороги, оказания помощи по демонтажу конструкции билборда, угрожавшего падением, и оказания помощи по закреплению сточной трубы на стене жилого дома.

Ранее "Страна" писала о том, что астрономы нашли в созвездии Персея газовый ураган, которому 5 миллиардов лет.

Также мы сообщали, что ученые назвали дату нового всемирного потопа, который ждет человечество.