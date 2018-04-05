Министерство внутренних дел Украины запустило онлайн-инструкцию, как впервые получить водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что в инструкции приводятся советы, как правильно выбрать автошколу, советы по подготовке к тесту по ПДД и перечень упражнений, которые необходимо уметь выполнять на экзамене, чтобы стать водителем.

Инструкция по получению первого водительского удостоверения доступна по этой ссылке.

"Получение водительского удостоверения является одной из самых популярных административных услуг. В частности, в 2017 году было выдано 395 051 водительское удостоверение впервые. За прошлый год мы реализовали ряд изменений, чтобы экзамен стал более прозрачным. Следующим шагом в этом году станет внедрение фото- и видеофиксации экзаменов", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что с 27 ноября 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года. Если в течение этих двух лет человек совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов.