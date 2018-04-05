Нацполиция дала советы, как уберечь жилье от кражи на Пасху
В праздничные дни Пасхи многие оставляют без присмотра свои дома и, как правило, количество квартирных краж возрастает. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
"Помните, прежде чем проникнуть в дом, воры часто проводят своеобразную "разведку", чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Поэтому будьте бдительны и не рассказывайте о своих доходах незнакомцам, поездки из дома долговременные или краткосрочные", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы дом был неприступным для воров, не надо сообщать в социальных сетях о своем отъезде, а также следует дружить с соседями, которые на время вашего отсутствия присмотрели бы за домом.
В полиции советуют перед отъездом хорошо закрыть все двери, окна и балконы; не оставлять ключи под ковриком или в другом месте, не оставлять ценные вещи на видном месте или в хорошо известных для вора местах - под матрасом, в подушках, в сервантах, под картинами, в ящиках.
Уезжая, надо оставить включенным свет в дальней комнате, чтобы в ваше отсутствие, был "эффект присутствия".
По возможности советуют установить сигнализацию на открытие дверей, движения, разбития стекла или такие, чтобы реагировали на свет и звук, а также решетки на окнах, если живете на первом или втором этаже.
Если Вы обнаружили следы кражи в своей квартире, ничего не трогайте - сразу же звоните в полицию по спецлинии "102".
Фото: facebook.com
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали трех мужчин, уличенных в краже из авто.
Также сообщалось, что в Киеве задержали банду квартирных воров, которые выносили украденное.
А в Киеве прохожие сами поймали грабителя, который вытащил видеорегистратор из авто.