За первую неделю работы 4G-сети в Украине ее услугами воспользовались более миллиона украинцев. Из них 600 тысяч пользователей мобильного оператора Vodafone и 400 тысяч - пользователей lifecell.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службы Vodafone и lifecell.

По данным Vodafone, объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. За неполную неделю 4G-услугами воспользовались более 600 тыс абонентов компании.

Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.

По данным lifecell, 4G уже пользуются 40% людей, которые уже имели смартфон с поддержкой LTE и поддерживающую этот стандарт связи SIM-карту. За неполную неделю 4G воспользовались около 400 тыс человек.

Как отмечают в пресс-службе, объем трафика в некоторых зонах действия 4G привел к росту объема потребленного трафика более чем вдвое.

Наиболее активно новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

lifecell и Vodafone запустили 4G 30 марта, а Киевстар обещает запустить услугу до 10 апреля.

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