В четверг, 5 марта дочь экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери, заявила, что идет на поправку. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярд.

"Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что каждый день я становлюсь сильнее. Я благодарна за интерес ко мне и за многие доброжелательные сообщения, которые я получила", - говорится в заявлении.

"Мне нужно поблагодарить многих людей за выздоровление, и в особенности я хотела бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда я и мой отец были недееспособны. Более того, я хотела бы поблагодарить персонал окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - заявила Юлия Скрипаль.

Она отмечает, что произошедшее с ней - это "что-то сбивающее с толку", и просит уважать частную жизнь ее семьи в период восстановления.

Напомним, российский телеканал опубликовал запись разговора между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия созывает заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля.