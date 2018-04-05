Суд разрешил выезд за границу внефракционному депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату, который проходит по "янтарному делу".

Об этом сообщил сотрудник Соломенского районного суда Киева, пишут "Украинские новости".

По его словам, такое решение было принято 5 апреля по ходатайству защиты.

При этом суд продлил до 4 июня Розенблату обязательства: являться по требованию к следователю, прокурору и суда, сообщать им о смене места жительства и работы и воздержатся от общения с рядом граждан, в том числе с теми, которые фигурируют по его делу.

Ранее "Страна" сообщала, что "бриллианты Розенблата" оказались не бриллиантами – результаты экспертизы.

Также мы писали, что с "янтарного" нардепа Розенблата сняли электронный браслет.