В Краматорске на улице Юбилейной произошло ДТП с троллейбусом и пожилой женщиной. Водитель начал движение от остановки, не соблюдая правила безопасности. Женщина упала на проезжую часть и получила открытый перелом ноги.

Об сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции в ​четверг, 5 апреля.

75-летней женщине зажало руку при выходе из троллейбуса. При этом водитель общественного транспорта, не соблюдая правила безопасности, начал движение от остановки.

"Пенсионерка упала на проезжую часть и получила телесные повреждения в виде открытого перелома ноги", – говорится в опубликованном сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Работники полиции просят откликнуться свидетелей данного ДТП.

Как сообщала "Страна", во Львове троллейбус протаранил маршрутку, пострадали семь человек. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе — примерно 25 человек.

Напомним, что "Киевпастранс" изменит работу транспорта в Пасхальную ночь.