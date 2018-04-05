Количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в Российской Федерации, выросло вдвое ко второму этапу продажи билетов. Об этом пишет Футбол 24 со ссылкой на данные ФИФА.

"На данный момент 4 140 билетов были выделены украинским болельщикам", – сообщили в пресс-службе федерации.

В начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов. При этом в ФИФА снова не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки.

То есть неизвестно, есть ли среди них заявки от жителей оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 проходил с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года. 31 января завершился период так называемой продажи билетов путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля пропуски на матчи ЧМ-2018 реализовывались в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА. 18 апреля 2018-го стартует последний этап продажи билетов.

У болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди (при условии их наличия). Ранее официальный сайт ФИФА обнародовал информацию, что по состоянию на 3 апреля 2018 года продано более 1,7 миллиона билетов на ЧМ-2018.

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