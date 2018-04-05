Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит "парада суверенитетов" в областях, реагируя на ряд обращений областных советов страны с требований ввести прямые выборы губернаторов и заключить соглашения с правительством о разделе полномочий.

Об этом он сказал говоря о процессе реформ местного самоуправления и децентрализации в Украине.

"Безответственные политиканы недавно пытались запустить что-то вроде "парада суверенитетов". Я этого никогда не позволю! Сегодня они требуют "соглашений" (о разделе полномочий с украинским правительством - Прим.Ред.), завтра - продадут Украину. Этого не будет", - заявил Порошенко.

Также он сообщил о разработанных конституционных изменениях по децентрализации.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", Кабмин одобрил новое территориальное устройство Украины. Согласно законопроекту, устанавливается трехуровневая система территориального устройства Украины.

Также мы писали о том, что депутаты хотят создать городские агломерации из объединенных территориальных общин.