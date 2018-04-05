Херсонский городской суд перенес на 6 апреля слушание дела по избранию меры пресечения капитану российского сейнера "Норд". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

"Заседание суда по избранию меры пресечения капитану судна перенесено на завтра в связи с загруженным графиком судьи", - казала Тихончик.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря сейнер "Норд" под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска. Им запрещено покидать судно.

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство России обратилось к властям Украины по поводу сейнера "Норд".

Также мы сообщали, что Россия угрожает ввести свой военный флот в Азовское море.