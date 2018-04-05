Дочь 56-летней Надежды Тарасенко, которая получила серьезные травмы в результате взрыва возле редакции телеканала "Эспрессо", назвала "смешной" версию СБУ о том, что причиной взрыва стала попытка дестабилизировать ситуацию в Украине путем убийства нардепа Игоря Мосийчука.

Об этом Ирина Рыбицкая написала на своей странице в Facebook.

"Дестабилизировать ситуацию в Украине таким образом? Реально смешно!", - написала она.

Фото: facebook.com/iren.tarasenko

Ее мать, случайно оказавшись на месте взрыва, получила крайне тяжелую черепно-мозговую травму: из мозга извлекли пулю и фрагменты черепной кости. Женщина до сих пор продолжает лечение (на него собирали, как говорится, "всем миром"), на очереди - опять операция.

Фото: facebook.com/iren.tarasenko

Вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе нардеп Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Также пострадала Наджда Тарасенко. Погибшие - бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормиль и охранник нардепа Мосийчука Руслан Кушнир.

Ранее "Страна" сообщала, что покушение на Мосийчука организовала "неустановленная личность" из российского Генштаба - СБУ.

Также глава СБУ заявил, что покушение на Мосийчука возле редакции телеканала .