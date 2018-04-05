ПАО "Киевэнерго" 5 апреля отключило от отопления почти 60% своих потребителей, днем ранее речь шла о трети всех потребителей.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, от централизованного отопления отключены 70% жилых домов, 56% административных зданий и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

Как сообщалось, КГГА приняла решение о завершении отопительного сезона 4 апреля. В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем - объектам социальной сферы: детсадам, школам, медицинским учреждениям.

"Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.

Как сообщала "Страна", первыми в Киеве отключили отопление офиса "Нафтогаза" и еще 500 домов столицы.

Мы писали, что в Киеве закончат отопительный сезон уже в эту пятницу.

Также отопительный сезон завершили в Каменском, Николаеве, Херсоне и Кривом Роге.