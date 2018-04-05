В четверг, 5 апреля в университете города Эскишехир на западе Турции произошла перестрелка. Погибли, по меньшей мере, четыре человека.

Об этом сообщает турецкое издание "Сабах".

По данным журналистов, перестрелка произошла на территории университета Османгази. Жертвами стрельбы стали сотрудники этого же турецкого вуза.

Сотрудники местной службы безопасности задержали подозреваемого в совершении нападения. Им оказался преподаватель университета, его мотивы пока неустановлены.

Как сообщала "Страна", в США два человека погибли в ходе стрельбы в студенческом кампусе. По словам полицейских, сотрудник университета, находясь у своей машины, застрелил бывшую сожительницу. После этого, вероятно, покончил с собой. Также в США парень открыл огонь в университетском кампусе и убил одного человека.