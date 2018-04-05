Киевлянин разыграл собственное ограбление, чтобы завладеть крупной суммой денег, и не учел наличие видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Событие произошло в начале прошлого года на Железнодорожном шоссе в Печерском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение от киевлянина о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой травматического оружия отобрала у него более 200 тысяч гривен. На место происшествия направили патрули и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Прибывшим копам, пострадавший водитель автомобиля Daewoo объяснил, что к нему подъехал Mersedes, откуда вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло, после чего забрал пакет, где находились 207 тысяч гривен, принадлежащих его работодателю. После совершения преступления Mersedes исчез.

Правоохранители задокументировали событие и начали уголовное производство по части 2 статьи 187 (Разбой) УК Украины. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что человек заранее спланировал преступление. Подтверждением стало видео с камер наблюдения, которые зафиксировали событие.

Следственным отделом Печерского управления полиции было закрыто уголовное производство по статье "Разбой" и начато новое - по статье 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины. Когда мужчина осознал, что его разоблачили, начал сотрудничать со следствием и подтвердил, что сам инсценировал разбойное нападение.

Фигурант - местный житель, который ранее имел проблемы с законом за совершение кражи. Деньги вернули владельцу. Приговором Печерского райсуда Киева злоумышленник приговорен к трем годам лишения свободы.

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