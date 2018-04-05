Российский телеканал опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который состоялся якобы между дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлией, отравленной вместе с отцом в Британии - и его племянницей Викторией Скрипаль, которая находится в России.

На опубликованной записи голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы.

"Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые (...) Ни у кого нет непоправимых вещей", — добавила она, отметив, что скоро выписывается, а состояние Сергея Скрипаля "нормальное".

Виктория рассказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу никто не даст.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением, вероятно, стоит Россия. Москва отвергает все обвинения. Ранее "Страна" писала о том, что в Британии заявили, что знают где именно в России произвели яд "Новичок.

Также мы сообщали, что Россия созывает заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля.