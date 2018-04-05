Лоукостер Wizz Air объявил продажу билетов на все направления на 5 апреля со скидкой.

Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

Распродажа началась в полночь 5 апреля и продлится до 23:59 этого же дня по центральноевропейскому времени (то есть до 01:00 по киевскому времени).

Приобрести билеты можно со скидкой в 20%. Скидка действует на все рейсы Wizz Air, которые будут осуществляться до 30 июня и распространяется на тарифы, включая налоги и дополнительные сборы, кроме административного сбора.

Фото: facebook.com/wizzaircom/

Ранее "Страна" сообщала, что появился полный список новых направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году.

Также Wizz Air объявила однодневную скидку на все рейсы в Польшу и обратно.