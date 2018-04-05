7 апреля работа маршрутов общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена на один час и обеспечена перевозка после прохождения последних поездов метрополитена. 8 апреля транспорт начнет работу на час раньше, перевозки на этих маршрутах планируется организовать в соответствии с графиком прохождения первых поездов метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, обычного режима движения:

троллейбусных - 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;

трамвайных - 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

трамвайных - 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; автобусных обычного режима движения - 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к “Чайка” в направлении ст. м. “Святошин”), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, автобусные в режиме маршрутного такси - 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

В ночь с 7 на 8 апреля будет продлена работа:

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 2:30, 8 апреля начало работы станций с 4:00

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка до 2:15, 8 апреля начало работы станций с 4:00

продлена работа фуникулера в ночь на 8 апреля до 1:00 и начнет работу 8-го с 5:00.

Кроме того, временно 7 и 8 апреля остановка троллейбусов маршрутов 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусных маршрутов 24, 114, 118 “Улица Ивана Франко” в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.

Фото: kpt.kiev.ua/

Также, временно 7 и 8 апреля на период перекрытия движения автотранспорта по нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Теодора Драйзера к просп. Генерала Ватутина движение автобусов маршрута №73 организуется в направлении ст.м. “Оболонь” по трассе: ул. Радунская (от ул. Милославской) - ул. Градинська - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Каштановая - просп. Владимира Маяковского - просп. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

Фото: kpt.kiev.ua/

В случае перекрытия движения транспорта по четной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера движение автобусов маршрутов №21, 73 будет организовано по трассе:

маршрут №21: ст.м. “Петровка” - просп. Московский - просп. Генерала Ватутина - просп. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака;

маршрут №73:

- от ст.м. “Героев Днепра” до просп. Генерала Ватутина по действующему маршруту, далее просп. Генерала Ватутина - просп. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака - дальше по действующему маршруту;

- от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующему маршруту, далее - ул. Оноре де Бальзака - ул. Драйзера - просп. Маяковского - просп. Генерала Ватутина - дальше по действующему маршруту.

Фото: kpt.kiev.ua

После завершения церковных богослужений с 5:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.

В зависимости от пассажиропотока, в местах массового скопления пассажиров предусмотрено дежурство ответственных лиц.

Как сообщала "Страна", в Киеве на маршруты выведут новые трамваи с кондиционерами.

Мы писали, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за фонтана воды, бьющего на тротуаре.

