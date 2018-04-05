Вчера, 4 апреля, Барселона разгромила итальянскую Рому в первом матче 1/4 Лиги чемпионов со счетом 4 - 1. Причем, "волки" сами себе забили два мяча.

После игры, главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо объяснил разгром своих подопечных тем, что главный арбитр матча голландец Данни Маккели подсуживал Барселоне.

Об этом сообщает Gazeta.

"Во встрече судья решил помочь нашему сопернику, хотя Барселона совершенно не нуждается в подобной помощи. Рома действовала неплохо, с точки зрения самоотдачи никаких вопросов к ребятам нет. Однако некоторые ошибки, которые мы себе позволили, слишком дорого нам обошлись. Жаль, но оправдываться мы не будем. Нужно было лучше завершать атаки, поскольку в матчах с Барселоной много голевых моментов не бывает", - заявил на послематчевой пресс-конференции Эусебио Ди Франческо.

Тренер "волков" очевидно имел ввиду два момента с неназначением пенальти в ворота Барсы. Но справедливости ради стоит отметить, что в первом случае нарушение было буквально в сантиметре от линии штрафной, что хорошо было видно на повторе, а второй момент - также из разряда крайне спорных и неодназначных.

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