5 апреля Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул прокурору производство в отношении боевика Михаила Толстых по прозвищу "Гиви". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Возврат дела прокурору в суде объяснили тем, что в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет.

"В судебное заседание на 5 апреля 2018 официального подтверждения смерти прокурором не представлено", - отмечают в суде и добавляют, что при таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального ее подтверждения, но и не может продолжать рассмотрение производства, поскольку Толстых, по данным обвинения, якобы проживает в оккупированном Донецке.

"В материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины", - объясняют в суде.

По данным суда, такое решение вызвало недовольство прокурора, и тот пообещал его обжаловать.

Напомним, Михаил Толстых был ликвидирован 8 февраля в собственном кабинете на базе батальона "Сомали".

Ранее "Страна" писала о том, что Павлоградский суд повесткой вызвал на заседание убитого полевого командира "ДНР" Гиви.

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