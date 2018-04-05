Украинские исполнительницы Джамала и Мария Яремчук фигурируют в официальном трейлере Евровидение-2018.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

В ролике, который фактически является сборником наиболее ярких моментов шоу в прошлом, Мария Яремчук появляется на 31 секунде. Певица представляла Украину на Евровидении в 2014 году и с песней Tick-Tock и заняла тогда 6 место в финале.

Джамала (на 1:24 сек.), показана в момент после объявления ее победительницей Евровидения-2016. На кадрах можно увидеть, как она шагает с флагом Украины за наградой. Напомним, Джамала победила на песенном конкурсе с авторской песней "1944", посвященной депортации крымскотатарского народа.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.

Также Азербайджан перепишет песню для Евровидения-2018 после критики в соцсетях.