Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую и сухую погоду на пасхальные выходные, однако, в пятницу будет идти дождь. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Кратковременные дожди, местами с грозами, 6 апреля пройдут в западных областях, вечером в пятницу дойдут до Житомирской, Винницкой и Киевской области.

Эти дожди немного освежат воздух на западе, там ожидается + 9... + 14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, + 14 ... + 20 градусов.

В Киеве 6 апреля - прохладная ночь, + 3 ... + 5 градусов, и теплый день, около 15 градусов. Ночью и в течение дня осадки маловероятны, а вечером в пятницу пройдет дождь. Этот дождь еще задержится ночью 7 апреля, но уже днем ​​в субботу и в течение суток Пасхи везде будет сухо и тепло", - написала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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