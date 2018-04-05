Верховная Рада сегодня, 5 апреля приняла закон о дипломатической службе во втором чтении и в целом.

За соответствующее решение по законопроекту №7322 проголосовали 276 депутатов, сообщает пресс-служба Рады.

Как сообщила депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук, на поддержку закона в Совет написали обращение более тысячи украинских дипломатов.

"Новым законом мы модернизировали работу МИД, учли особенности работы дипломатов, усилили возможности их постоянного обучения, нормировали специфику оплаты труда и социального и медицинского обеспечения", — сказала она.

Как это предусмотрено и действующим законодательством, послов, представителей и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент по представлению министра иностранных дел. Однако МИД обязан будет провести консультации в профильном комитете Совета перед внесением президенту представление о назначении.

Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД.

Сроки долгосрочных командировок дипломатов составят до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.

Также дипломатам в долгосрочной командировке и их семьям будут покрывать расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, переезд, оказание неотложной медицинской помощи и медстраховку, а также затраты на получение их детьми дошкольного и среднего образования.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы делятся на три категории — "А", "Б" и "В" — в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские дипломаты будут проходить обязательную психиатрическую проверку.

Также Рада приняла закон о дипслужбе, из которого исключили слова о "служении украинскому народу".