Рада приняла закон о дипломатической службе
Верховная Рада сегодня, 5 апреля приняла закон о дипломатической службе во втором чтении и в целом.
За соответствующее решение по законопроекту №7322 проголосовали 276 депутатов, сообщает пресс-служба Рады.
Как сообщила депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук, на поддержку закона в Совет написали обращение более тысячи украинских дипломатов.
"Новым законом мы модернизировали работу МИД, учли особенности работы дипломатов, усилили возможности их постоянного обучения, нормировали специфику оплаты труда и социального и медицинского обеспечения", — сказала она.
Как это предусмотрено и действующим законодательством, послов, представителей и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент по представлению министра иностранных дел. Однако МИД обязан будет провести консультации в профильном комитете Совета перед внесением президенту представление о назначении.
Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД.
Сроки долгосрочных командировок дипломатов составят до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.
Также дипломатам в долгосрочной командировке и их семьям будут покрывать расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, переезд, оказание неотложной медицинской помощи и медстраховку, а также затраты на получение их детьми дошкольного и среднего образования.
Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы делятся на три категории — "А", "Б" и "В" — в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.
Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации.
Ранее "Страна" сообщала, что украинские дипломаты будут проходить обязательную психиатрическую проверку.
Также Рада приняла закон о дипслужбе, из которого исключили слова о "служении украинскому народу".