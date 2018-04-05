В Национальной гвардии Украины опубликовали официальное объяснение по поводу сегодняшнего взрыва в Кривом Роге. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Около 8.45 на полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в ходе подготовки к проведению стрельб во время полевого выхода получили ранения три военнослужащих Национальной гвардии. По предварительной информации, военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неизвестном боеприпасе. Стоит отметить, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе, и военнослужащие, привлеченные к стрельбе, боеприпасы еще не получали", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города Кривой Рог. Раненым нацгвардийцям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Об обстоятельствах происшествия сообщено военную прокуратуру Криворожского гарнизона. По данному факту проводится расследование.

Ранее СМИ сообщили, что военнослужащие подорвались на гранате. В частности сообщалось, что на полигоне проходили учения и военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки. Позже появились сообщения, что солдаты пострадали от взрыва минометной мины.

Также сообщалось, что в результате взрыва один из раненых военных потерял ногу.