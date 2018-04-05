Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом. Такое заявление сделал министр обороны Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина - страна цивилизованная, и будет цивилизованным способом решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", - заявил Полторак.

Как считает министр обороны, "наиболее логичным, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, - политико-дипломатический мирный выход из ситуации".

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещения миротворческой миссии ООН "на приемлемых для Украины условиях", считает глава Минобороны.

"Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, что наши войска имеют право и никогда его не теряли ", - отметил он.

По словам Полторака, в мире действительно все больше поддерживают украинскую инициативу по миротворческой миссии.

"Уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента", - сказал он.

"Еще не известна конечная конфигурация контингента ни в одном из ее компонентов. Но эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию ", - заявил Полторак.

"Тогда уже можно будет говорить о полноценных адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в миротворческом процессе не могут принимать участие представители страны-агрессора.

Полторак напомнил, что прислать миротворцев на Донбасс уже согласились Финляндия и Швеция.

Ранее "Страна" писала о том, что более половины украинцев поддерживают размещение миротворцев ООН на линии фронта .

Также мы сообщали, что в НАТО увидели ловушку в плане Путина по миротворцам на Донбассе.