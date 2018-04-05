"СтройТех" представил рейтинг самых популярных лестниц-стремянокреклама
Один из крупнейших продавцов стремянок на рынке Украины представил ТОП-12 самых востребованных лестниц по результатам прошлого года.
В 12-ку лучших вошли модели 6-ти производителей: Forte, Werk, Works, Технолог (все Китай), Budfix (Беларусь) и Itoss (Словакия).
Большой популярностью пользуются шарнирные и универсальные лестницы за 1 500-3 000 грн. В бытовой сфере наибольший спрос наблюдался на недорогие стремянки на 5-ть ступеней.
Весь список победителей выглядит так:
- Технолог «Трансформер» 4х4 – шарнирная металлическая лестница (4 секции, 4 ступени) – лучшее соотношение цена/качество.
- Werk LC5416B – шарнирная усиленная лестница 4х4 – металл + алюминий.
- Werk 215 – металл, 5 ступеней за 550 грн.
- ITOSS HOBBY 3915 – 5 ступеней, алюминий, вес всего 3,3 кг.
- Werk LZ2108 – универсальная стремянка на 8 ступеней.
- Forte LFD131TB – самая компактная модель на 4 ступени.
- Budfix 01407 – 3-секционная универсальная алюминиевая лестница на 7 ступеней.
- Works 405 – самая бюджетная и компактная модель (5 ступеней).
- Forte СЕ3х10 – профессиональная 3-секционная лестница за 3900 грн.
- ITOSS 918 – недорогая и качественная односторонняя стремянка на 8 ступеней.
- Budfix 01408 – универсальная модель 3х8 с рабочей высотой до 5 метров.
- Forte АО52-404 – шарнирная конструкция 4х4, легко превращается в подмост.
Посмотреть эти и другие стремянки можно здесь
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!