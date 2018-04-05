Один из крупнейших продавцов стремянок на рынке Украины представил ТОП-12 самых востребованных лестниц по результатам прошлого года.

В 12-ку лучших вошли модели 6-ти производителей: Forte, Werk, Works, Технолог (все Китай), Budfix (Беларусь) и Itoss (Словакия).

Большой популярностью пользуются шарнирные и универсальные лестницы за 1 500-3 000 грн. В бытовой сфере наибольший спрос наблюдался на недорогие стремянки на 5-ть ступеней.

Весь список победителей выглядит так:

Технолог «Трансформер» 4х4 – шарнирная металлическая лестница (4 секции, 4 ступени) – лучшее соотношение цена/качество. Werk LC5416B – шарнирная усиленная лестница 4х4 – металл + алюминий. Werk 215 – металл, 5 ступеней за 550 грн. ITOSS HOBBY 3915 – 5 ступеней, алюминий, вес всего 3,3 кг. Werk LZ2108 – универсальная стремянка на 8 ступеней. Forte LFD131TB – самая компактная модель на 4 ступени. Budfix 01407 – 3-секционная универсальная алюминиевая лестница на 7 ступеней. Works 405 – самая бюджетная и компактная модель (5 ступеней). Forte СЕ3х10 – профессиональная 3-секционная лестница за 3900 грн. ITOSS 918 – недорогая и качественная односторонняя стремянка на 8 ступеней. Budfix 01408 – универсальная модель 3х8 с рабочей высотой до 5 метров. Forte АО52-404 – шарнирная конструкция 4х4, легко превращается в подмост.

Посмотреть эти и другие стремянки можно здесь

https://stroyteh.ua/category/lestnicy-stremyanki/.