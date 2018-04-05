Сегодня власти Финляндии, вслед за Германией, дали разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") исключительной экономической зоне государства.

Как отмечается в пресс-релизе кабинета министров Финляндии, из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров, пишет "Интерфакс".

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать другие потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

До этого разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в своей исключительной экономической зоне выдала Германия. Также свои разрешения помимо России должны дать Дания и Швеция.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада призвала западные государства заблокировать "Северный поток-2".

Также Порошенко надеется, что шведы и датчане остановят "Северный поток-2".