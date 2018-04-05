Мужчина стал жертвой пожара, который произошел 5 апреля в Киеве на улице Каштановой, 6, в помещении бывшего детского садика, где ныне располагается управление Пенсионного фонда Деснянского района столицы.

В соцсетях появилась информация о том, что после ликвидации пожара на балконе здания спасатели ГСЧС обнаружили обгоревший труп мужчины.

Об этом стало известно из сообщения в сообществе "Троещина"в Instagram.

"В результате пожара на Каштановой, 6, сгорел человек", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее "Страна" писала о том, что на Березняках в Киеве ночью сгорел микроавтобус.

Также мы сообщали, что на рассвете 5 апреля горела Приднепровская ТЭС.