До украинского классико, когда Шахтер и Динамо сойдутся в очном противостоянии 14 апреля на харьковском стадионе "Металлист" остается все меньше времени, а ажиотаж, наоборот, все больше.

Свое мнение о предстоящем поединке высказал и Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич.

Об этом передает портал Football.

"Матч в Харькове, действительно, ключевой в борьбе за чемпионство. Здесь все очевидно: если Шахтер выиграет, то шанс стать чемпионом будет существенно выше. Если ничья - у Динамо будет возможность продолжить борьбу за чемпионство", - заявил авторитетный специалист.

- Насколько сегодняшнее Динамо способно отобрать очки у Шахтера?

- Посмотрим на вещи объективно: Шахтер сильнее, не о чем даже говорить. Но футбол - такое дело, не всегда объективно сильная команда побеждает.

- Шахтер заявил о том, что каждые пять гривен с продажи билетов будут направлены на приобретение мячей для харьковских детей. Как вы относитесь к такой акции? Поможет ли это привлечь дополнительную аудиторию на трибуны?

- Позитивно, конечно. А насчет аудитории сложно говорить - в Харькове я давно не был и вообще на домашних играх Шахтера там бывать еще не доводилось. В городе все надеются на реанимацию своей команды. Что когда-то она возродится и будет команда такого же уровня, как и четыре года назад. Там была топ-команда европейского уровня. Конечно, болельщики придут посмотреть футбол, как ходят на Лигу чемпионов. А здесь центральный матч тура. Думаю, что будет полный стадион.

- У вас нет желания посетить эту игру?

- Пока не знаю, я еще не думал об этом.

- Много говорят о неуверенности Дениса Бойко в воротах Динамо. Вы его хорошо знаете по Днепру. Что с ним происходит?

- Человек выпал на два года. Для вратаря это много. Не совсем ровно он играет. В Днепре он выступал уверенно. Он помог нам выйти и в финал Лиги Европы. Просто человек попал не в свою команду - я имею в виду Бешикташ. Можно сказать, что он выручает Динамо, но играет все-таки неровно. Если он будет играть постоянно, то быстро наберет свою форму.



Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер Шахтера показал свое лицо, когда он думает о контракте на 9 миллионов евро.



