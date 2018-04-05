В Администрации президента Украины Петра Поррошенко отказались назвать фамилии 13 российских дипломатов, которые были выдворены из Украины в связи с возможной причастностью России к отравлению в Солсбери экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Громадське.

В ответ на запрос Громадского в Администрации сослались на закон о защите персональных данных и отметили, что "не представляется возможным предоставить перечень фамилий и должностей дипломатов, подлежащих выдворению".

Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины. 30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Австрии объяснил, почему не выслал российских дипломатов.