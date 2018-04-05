В Турции задержали "куратора" убийцы российского посла Карлова
В Турции задержали "куратора" киллера, который в 2016 году застрелил посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщает агентство "Анадолу".
Задержанный является бывшим сотрудником Управления по информационным технологиям и связи Турции.
В агентстве сообщают, что в рамках расследования покушения на российского дипломата арестованы несколько человек, в том числе три сотрудника полиции, а также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан - организатор выставки, на которой был убит российский посол.
Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину. Нападавший – полицейский Мевлют Мерт Алтынташ – был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт.
Ранее "Страна" сообщала, что в Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского посла.
Также спустя год в Турции нашли ключевого организатора убийства российского посла.