В Турции задержали "куратора" киллера, который в 2016 году застрелил посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Задержанный является бывшим сотрудником Управления по информационным технологиям и связи Турции.

В агентстве сообщают, что в рамках расследования покушения на российского дипломата арестованы несколько человек, в том числе три сотрудника полиции, а также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан - организатор выставки, на которой был убит российский посол.

Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину. Нападавший – полицейский Мевлют Мерт Алтынташ – был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского посла.

Также спустя год в Турции нашли ключевого организатора убийства российского посла.